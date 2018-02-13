Про проблеми необ’єднаних сільрад

Голова Радивилівської районної державної адміністрації Олег Ващук разом із головою районної ради Володимиром Кондиком та керівником апарату районної державної адміністрації Вадимом Табакерою провели нараду із сільськими головами необ’єднаних сільрад Радивилівського району.

На нараді були обговорені питання щодо раціонального використання земель на території району з метою посилення податкової бази місцевих бюджетів; про реформування системи первинної медицини; про вирішення питання щодо забезпечення соціального захисту осіб, що проживають на території не об’єднаних сільських рад; вирішення питання координації спільних дій з надання соціальної допомоги, забезпечення виплати заробітної плати соціальним працівникам, які забезпечують здійснення соціального патронажу за одинокими особами похилого віку.

Крім того, було обговорено питання щодо подальшої реалізації в районі реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Голова адміністрації наголосив на тому, що зволікання з використанням переваг Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у відповідності до Перспективного плану формування територій громад області вкрай негативно впливає на соціально-економічний розвиток цих територій, Так, зокрема у зв’язку із передачею територіального центру соціальних послуг в Радивилівську об’єднану територіальну громаду на виконання вимог Бюджетного кодексу України гостро постало питання із забезпечення міжбюджетних трансфертів на оплату праці соціальних працівників та фінансування соціальних послуг, які сьогодні отримують жителі необ’єднаних сільрад. Голова адміністрації попередив сільських голів про відповідальність, яку вони несуть перед своїми громадами та Законом та доручив забезпечити на території виконавчих комітетів сільських рад безперервне надання соціальних послуг найбільш незахищеним верствам населення. Для цього сільські ради можуть прискорити об’єднання, щоб посилити свою фінансову спроможність, адже ресурсів необ’єднаних територіальних громад подекуди не вистачає навіть на утримання апарату виконавчих комітетів сільських рад, повідомив сайт РДА.