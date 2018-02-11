Проводжали зиму в Радивилівській ОТГ

Сьогодні, 11 лютого, в селі Башарівка Радивилівської ОТГ пройшло свято проводів зими, або масниця, за участю представників сіл громади з усіх старостинських округів.

Відбулися традиційні народні дійства і розваги, частування українськими стравами. Концертні номери підготували працівники Радивилівського міського будинку культури, учасники художньої самодіяльності. На святі побували народний депутат України Олександр Дехтярчук, міський голова Радивилова Микола Карапетян, заступник голови міськради Олександр Пастух, виконувачі обов’язки сільських старост та інші представники влади.

У Фейсбуці знімки з цього свята опублікували Олександр Дехтярчук, т.в.о. редактора районної газети “Прапор перемоги” Людмила Антонюк, заслужений працівник культури України Алла Комар… Кілька знімків тут використано із цих публікацій.

