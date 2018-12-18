Рада регіонального розвитку на Радивилівщині

Децентралізація. Історія успіху.

Відбулося перше засідання Ради регіонального розвитку при Радивилівській РДА. Захід є продовженням Всеукраїнської Ради регіонального розвитку під головуванням Президента України Петра Порошенка. Відповідний захід 28 листопада відбувся і у Рівненській обласній державній адміністрації під керівництвом голови ОДА Олексія Муляренка.

«Рада регіонального розвитку – це можливість підсумувати зроблене, зосередити увагу на найважливіших питаннях, можливість розставити акценти та виправити недоліки», – зазначив модератор засідання Ради регіонального розвитку при Радивилівській РДА голова адміністрації Олег Ващук.

Засідання передбачало ІІІ панельні дискусії.

В першій панельній дискусії, яка називалася – «Децентралізація. Історія успіху» обговорювалися досягнення Рівненщини, Радивилівського району і держави вцілому у проведенні реформи децентралізації, яку називають найуспішнішою реформою в Україні.

Олег Ващук зазначив на важливості децентралізації, в результаті якої утворилися 34 об’єднані територіальні громади в області, зокрема 3 у Радивилівському районі. Наслідком децентралізації стало зростання місцевих бюджетів від 3 до 6 разів, ОТГ району отримали можливість спрямувати державні кошти (включаючи власні доходи) на реалізацію своїх проектів.

Окрім того, ОТГ мають потужну підтримку з Державного фонду регіонального розвитку. Вона спрямована на будівництво та реконструкцію соціальних та культурно-освітніх об’єктів. При чому це ще не всі фінансові інструменти, що використовуються ОТГ.

У своєму виступі народний депутат України Олександр Дехтярчук, який є прихильником децентралізації зазначив, що радивилівські громади мають одні з найкращих показників як в обласному та і в загальноукраїнському рейтингу.

«У 2018 році до районного бюджету на виконання Програми соціально-економічного розвитку Радивилівського району було спрямовано 1 млн. 262 тис. на освітлення населених пунктів, на закупівлю комп’ютерної техніки для навчальних закладів району, придбання обладнання для комунального некомерційного підприємства «Радивилівський районний центр ПМСД» Радивилівської районної ради», – зазначив народний депутат.

За сприяння Олександра Дехтярчука у 2018 році було виділено Радивилівській ОТГ 2 млн. 522 тис. грн., Крупецькій ОТГ – 2 млн. 258 тис. грн., Козинській ОТГ – 1 млн. 36 тис. грн. для закупівлі оргтехніки закладам культури і освіти, вуличного освітлення, на ремонтні роботи та інше. Пообіцяв, що у наступному році Козинській ОТГ буде додано кошти, щоб всі громади були в однакових фінансових умовах. Окреслив основні завдання на майбутнє та подякував головам громад за плідну співпрацю.

Досвідом роботи поділився Радивилівський міський голова Микола Карапетян. Громада яку він очолює, утворилася найпершою в Радивилівському районі.

Після завершення процесу об’єднання громади можна впевнено говорити про вагомі та відчутні для кожного її жителя позитивні зміни.

Розповідь міського голови, про здобутки громади, про те, що протягом 2016-2018 років міський бюджет зріс у майже 5 разів доповнила відеопрезентація.

«Все це наші з вами досягнення, все це наша спільна робота. І нашим завданням є скласти такий план дій, таку стратегію розвитку, яка б врахувала реальні потреби людей і за найближчих 3 роки змінити ситуацію ще більше із знаком «плюс», – підвів підсумки І панельної дискусії Олег Ващук.

Допомога поруч. Доступна медицина.

Саме так звучала друга панельна дискусія першого засідання Ради регіонального розвитку при Радивилівській РДА.

Її доповідачами були: Поляк Валентина Володимирівна, головний лікар комунального некомерційного підприємства «Радивилівський районний центр ПМСД» Радивилівської районної ради; Стецюк Федір Григорович, головний лікар Радивилівської районної лікарні.

Валентина Поляк ознайомила з результатами проведення медичної реформи в районі та зазначила: «З 01 квітня 2018 року комунальний заклад охорони здоров’я «Радивилівський районний центр ПМСД» Радивилівської районної ради зареєстрований в електронній медичній системі HELSI, ним користується 21 лікар загальної практики-сімейної медицини району для укладання електронних декларацій з пацієнтами, з них 4 лікарі загальної практики-сімейної медицини підписали максимальну кількість декларацій – 7451, це 20% від загальної кількості підписаних декларацій по району. З 01 серпня 2018 року комунальний заклад охорони здоров’я «Радивилівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Радивилівської районної ради було реорганізовано у комунальне некомерційне підприємство та укладено договір з Національною службою здоров’я щодо його обслуговування.

Станом на 10 грудня 2018 року було укладено 19576 декларацій, це 54,8% населення району. Центр обслуговує все населення району в кількості 37062 особи, з них – 28830 осіб дорослого населення та 8232 дитячого населення.

Проводяться ремонтні роботи в закладах первинної ланки медицини, закупівля комп’ютерної техніки та медичного обладнання».

Федір Стецюк у своєму виступі зазначив, що в Радивилівській районній лікарні є хороші спеціалісти, але необхідно значно покращити матеріально-технічну базу, закупити нове медичне обладнання для якісного медичного обслуговування жителів району.

Досягненням для Радивилівського району є відкриття на базі Радивилівської райлікарні відділення амбулаторного гемодіалізу. Для забезпечення функціонування новоствореного центру реконструювали приміщення та придбали необхідне медичне устаткування. На ремонтні роботи спрямували близько 2,5 млн. грн.

Протягом 2015-2018 років було проведено ремонтні роботи у пологовому відділенні, заміна теплотраси, переобладнання газової котельні на твердопаливну, яка окупилася за перший місяць роботи. 2,5 млн. грн. виділено на ремонтні роботи у дитячому відділенні, з них 1,5 млн. грн. уже освоєно.

Від Світового банку отримали дефібрилятор та сучасний узд-сканер для серцево-судинних хворих.

Модератор заходу закликав голів ОТГ об’єднати зусилля для покращення фінансового стану в галузі медицини.

Вчимося по-новому. Освітні ініціативи в дії.

Під такою назвою розпочалася третя панельна дискусія першого засідання Ради регіонального розвитку при Радивилівській РДА.

Спікерами цієї дискусії були: Вижицька Мар’яна Володимирівна, начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Козинської сільської ради; Киричук Ігор Анатолійович, заступник начальника відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради; Мошкун Віталій Володимирович, Крупецький сільський голова.

Мар’яна Вижицька зазначила: «Освіта для самоврядування є одним з основних завдань. Не тільки тому, що потребує найбільше коштів, стосується усіх громадян, а й тому що це інвестиції у майбутнє. Кожен хоче, щоб його дитина не змарнувала свої таланти, була успішною та щасливою в подальшому житті. Саме в цьому полягає реформа освіти, яка ставить дитину у центрі уваги, дбає про її розвиток, змушує думати про те, як мотивувати її до якісного навчання».

Також спікер ознайомила учасників заходу з відеопрезентацією освітніх закладів Козинської ОТГ. Зазначила, що важко далася реформа в галузі освіти у їх громаді, а саме зміна в мережі закладів шляхом пониження їх ступеня, визначення опорного закладу на території Козинської громади. Однак, в результаті цих заходів використано понад 4 млн. грн. для покращення матеріально-технічної бази Козинського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-колегіум» та у його філіях.

Ігор Киричук зауважив, що дуже багато зроблено у галузі освіти в Радивилівській громаді. У своїй відеопрезентації зупиниться на впровадженні інклюзивного навчання та Нової української школи на території громади. У закладах освіти є 6 класів із інклюзивною формою навчання. На базі Радивилівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2-ліцей» ім.П.Г.Стрижака створено комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Радивилівської міської ради Радивилівського району Рівненської області. Метою діяльності Радивилівського інклюзивно-ресурсного центру є забезпечення прав дітей віком від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами, які мають порушення зору, слуху, мовлення, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку, емоційно-вольової сфери на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

Дошкілля – фундамент Нової української школи. У цьому переконаний Ігор Киричук. У 2018-2019 навчальному році в Радивилівській ОТГ відкрито три перших класи Нової української школи, які оснащені відповідними меблями, наборами дидактичних матеріалів та обладнанням.

Віталій Мошкун ознайомив з досягненнями у галузі освіти на території Крупецької ОТГ. Детально зупинився на позашкільній освіті. Зазначив, що на базі Крупецької ЗОШ І-ІІІ ст. створено Крупецький центр дитячої та юнацької творчості «Креатив», де є простір для сучасних видів активного відпочинку та занять з молоддю (мультизал).

Підводячи підсумки засідання, керівник району зазначив, що будуть визначені пріоритетні напрямки розвитку району на майбутнє.

Підготовлено в РДА.