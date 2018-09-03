Радивилів: Дзвінок знову покликав на навчання

Сьогодні, 3 вересня, у загальноосвітніх навчальних закладах Радивилівського району і в Радивилівському професійному ліцеї розпочався новий навчальний рік. Попри те, що Міносвіти не рекомендувало проводити урочистих лінійок у навчальних закладах, педагогічні колективи Радивилівщини вирішили не відступати від традицій. З привітаннями до учнів зверталися представники влади і адміністрації закладів, батьки, старшокласники і першокласники. Для першокласників це свято стане по-справжньому незабутнім.

Дзвінок покликав учнів на навчання.

Зокрема, відділом освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради було закуплено та передано директорам шкіл комп’ютери, багатофункціональні пристрої (принтер, сканер, копір) та ламінатори, а також дидактичні матеріали для початкових класів нової української школи, які будуть навчати за новими методиками відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

Пропонуємо вашій увазі фоторепортаж зі свята найкращого навчального закладу району за результатами попереднього ЗНО – Радивилівської школи №1 – гімназії:

https://jasc51.io.ua/album871917

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Фотографував Володимир ЯЩУК.