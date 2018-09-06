Радивилів: Найвища вартість орендованих паїв

Власники земельних паїв на Рівненщині уклали з орендарями майже 124 тисячі договорів на користування землею, більшість із них довготермінові (на 7-10 років).

Як повідомили в департаменті агропромислового розвитку Рівненської ОДА, вартість оренди паїв щороку зростає і за останні 5 років сума виплати за користування земельними частками збільшилася майже удвічі. Якщо у 2013 році за гектар орендованої землі платили у середньому 748 гривень, то вже цьогоріч – більше 1,5 тисячі гривень.

У цьому році середній розмір орендної плати становить 4,2 відсотка, що на 0,4 відсотка більше попереднього року, найбільший її розмір – 5,6 відсотка – у Радивилівському районі.

Олександра ЮРКОВА. («Голос України»).