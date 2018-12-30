Радивилів: Новорічно-Різдвяні святкування

АВТОР · Грудень 30, 2018

Програма заходів у Радивилівській об’єднаній територіальній громаді на Новорічно-Різдвяні свята 2019 року. Використано фрагмент із плаката Радивилівської міської ради (на ньому були й заходи з нагоди відзначення дня Святого Миколая).

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