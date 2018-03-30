Радивилів: Ножове з’ясування стосунків

28 березня близько одинадцятої години вечора до поліції надійшло повідомлення про отримане ножове поранення жителем Радивилова. Причетного до вчиненого злочину затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Cлідчо-оперативна група на місці події встановила, що поруч із місцевим магазином між двома жителями Радивилова, які обоє були напідпитку, виник конфлікт на ґрунті особистих неприязних відносин. Під час сварки 44-річний чоловік дістав із кишені складний ніж і наніс ним удар у живіт 49-річному радивилівчанину. Потерпілого доставили до медзакладу із проникаючим пораненням живота. Після проведеного оперативного втручання його життю нічого не загрожує.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішуються питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Відповідно до санкції статті чоловікові може загрожувати позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Рівненської області.