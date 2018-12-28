Радивилів: пам’ятні дати 2019 року

455 років від першої письмової згадки про Радивилів (21 травня 1564 року).

450 років тому Радивилів у складі Кременець­кого повіту Волинського воєводства відійшов до Польщі після Люблінської унії 1569 року.

430 літ з часу страти українського поета-сатирика ХYІ століття Івана Журавницького, який жив і похований у селі Теслугові Радивилівського району (1589).

370 років тому, в ході Національно-визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького, в Радивилові побував загін повстанців-козаків. До ньо­го влилися й тутешні українці.145 років з часу освячення в Радивилові новозбудованої церкви святого Олександра Невського (1874).

145 років від народ­ження в Радивилові Богда­на Боднарського (1874 -1968) – відомого бібліогра­фа, професора, першого директора Російської центральної книжкової палати.

115 років від дня народження українського письменника Петра Козланюка (1904 – 1968), чия біографія тісно пов’язана з Радивиловом.

105 років з часу початку боїв Першої світової війни в районі Радивилова (Радзивилова).

105 років тому в ході бойових дій у Радивилові бував український полководець Мирон Тарнавський (1869 – 1938).

100 років тому, в час Української революції, в Радивилові деякий час перебував уряд Директорії Симона Петлюри.

90 років з часу ство­рення літературної органі­зації західноукраїнських письменників “Горно” (1929), до якої входили й радивилівець Дмитро Суханов, а також Петро Козланюк (жив у Радивилові в 30-і роки).

80 років із часу пер­шого бомбардування Радивилова гітлерівськими фашистами в ході Другої світової війни (вересень 1939). Територія нинішнього Радивилівського району ввійшла до складу Української РСР.

80 років тому Радзивилів, перейменований на Червоноармійськ, став райцентром Рівненської (Ровенської) області. Райцентром стало і село Козин (грудень 1939).

75 років з часу визволення району від нацистських загарбників (березень 1944) та з часу подвигів, зокрема, артилериста Павла Стрижака і танкіста Михайла Четвертного, за які вони були удостоєні звань Героїв Радянського Союзу.

70 років від дня на­родження поета, уродженця села Березини Радивилівського району Григорія Чубая (1949 – 1982).

70 років від дня на­родження журналіста, ко­лишнього заступника редактора радивилівської районної газети “Прапор пере­моги” Миколи Грицака (1949 – 1984).

60 років тому ліквідували Козинський район. Козин увійшов до складу Червоноармійського району як центр сільради (нині центр ОТГ) (1959).

15 років тому з нагоди підготовки до відзначення 440-річчя Радивилова виконано значний обсяг робіт із благоустрою міста (міський голова Микола Карапетян, голова райдержадміністрації Сергій Шевченко).

15 років тому помер Євген Боровий (1925 – 2004, 16 вересня), доктор медичних наук, видатний хірург, уродженець села Опарипси Радивилівського району. Був похований у Радивилові, перепохований у Львові.

Підготував Володимир ЯЩУК.