Радивилів: пам’ятні дати 2019 року

455 років від першої письмової згадки про Радивилів (21 травня 1564 року).
450 років тому Радивилів у складі Кременецького повіту Волинського воєводства відійшов до Польщі після Люблінської унії 1569 року.
430 літ з часу страти українського поета-сатирика ХYІ століття Івана Журавницького, який жив і похований у селі Теслугові Радивилівського району (1589).
370 років тому, в ході Національно-визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького, в Радивилові побував загін повстанців-козаків. До нього влилися й тутешні українці.145 років з часу освячення в Радивилові новозбудованої церкви святого Олександра Невського (1874).
145 років від народження в Радивилові Богдана Боднарського (1874 -1968) – відомого бібліографа, професора, першого директора Російської центральної книжкової палати.
115 років від дня народження українського письменника Петра Козланюка (1904 – 1968), чия біографія тісно пов’язана з Радивиловом.
105 років з часу початку боїв Першої світової війни в районі Радивилова (Радзивилова).
105 років тому в ході бойових дій у Радивилові бував український полководець Мирон Тарнавський (1869 – 1938).
100 років тому, в час Української революції, в Радивилові деякий час перебував уряд Директорії Симона Петлюри.
90 років з часу створення літературної організації західноукраїнських письменників “Горно” (1929), до якої входили й радивилівець Дмитро Суханов, а також Петро Козланюк (жив у Радивилові в 30-і роки).
80 років із часу першого бомбардування Радивилова гітлерівськими фашистами в ході Другої світової війни (вересень 1939). Територія нинішнього Радивилівського району ввійшла до складу Української РСР.
80 років тому Радзивилів, перейменований на Червоноармійськ, став райцентром Рівненської (Ровенської) області. Райцентром стало і село Козин (грудень 1939).
75 років з часу визволення району від нацистських загарбників (березень 1944) та з часу подвигів, зокрема, артилериста Павла Стрижака і танкіста Михайла Четвертного, за які вони були удостоєні звань Героїв Радянського Союзу.
70 років від дня народження поета, уродженця села Березини Радивилівського району Григорія Чубая (1949 – 1982).
70 років від дня народження журналіста, колишнього заступника редактора радивилівської районної газети “Прапор перемоги” Миколи Грицака (1949 – 1984).
60 років тому ліквідували Козинський район. Козин увійшов до складу Червоноармійського району як центр сільради (нині центр ОТГ) (1959).
15 років тому з нагоди підготовки до відзначення 440-річчя Радивилова виконано значний обсяг робіт із благоустрою міста (міський голова Микола Карапетян, голова райдержадміністрації Сергій Шевченко).
15 років тому помер Євген Боровий (1925 – 2004, 16 вересня), доктор медичних наук, видатний хірург, уродженець села Опарипси Радивилівського району. Був похований у Радивилові, перепохований у Львові.
Підготував Володимир ЯЩУК.