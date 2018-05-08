Радивилів: Пам’ятні дні – 8 і 9 травня

8 і 9 травня в Радивилові і в Радивилівському районі проходять заходи з нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги в Другій світовій війні.

Зокрема, 8 травня в Радивилівській школі-гімназії проходила загальношкільна радіопрограма «Пісні тих літ», а в Радивилівській школі-ліцеї імені героя війни П.Стрижака – виставка-презентація «Ваш світлий подвиг незабутній». У Дружбівській школі провели урочисту лінійку, у Немирівській – флешмоб, у Підзамчівській – виховний захід «Галерея героїв. Українці в Другій світовій війні». У Радивилівському історичному музеї проводили тематичні екскурсії.

9 травня з 11 години розпочнуться покладання квітів та урочисті мітинги біля обелісків на честь односельчан у селах. З цієї години розпочнеться урочиста маніфестація з майдану Незалежності до меморіалу Слави. Тут пройдуть традиційний мітинг і панахида біля могил полеглих воїнів. Звучатимуть мелодії воєнних літ у виконанні духового оркестру міського будинку школяра. На вечір намічено ретро-концерт «Згадаймо всіх» у парку імені Т.Шевченка. Тут частуватимуть солдатською юшкою.