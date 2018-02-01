Радивилів: Про переваги муніципальної співпраці

З ініціативи Рівненського підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування в Радивилівській міській раді відбувся семінар, на якому побували представники сусідніх об’єднаних громад – обговорювались переваги міжмуніципального співробітництва, повідомив сайт Радивилівської ОТГ.

Участь у роботі семінару взяли представники Козинської, Крупецької, Мирогощанської, Тараканівської, Смизької об’єднаних територіальних громад. Про виклики та очікування на шляху впровадження міжмуніципального співробітництва розповів М.Шелеп, радник з питань децентралізації рівненського підрозділу ЦРМС. Тему співробітництва територіальних громад продовжила Н.Костіна, експерт із міжмуніципального співробітництва, яка охарактеризувала сучасний стан такого механізму в Україні, навела приклади найбільш поширених форм та моделей успішної взаємодії між громадами.