Радивилів: Про переваги муніципальної співпраці

АВТОР · Лютий 1, 2018Переглядів 10

З ініціативи Рівненського підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування в Радивилівській міській раді  відбувся семінар, на якому побували представники сусідніх об’єднаних громад – обговорювались переваги міжмуніципального співробітництва, повідомив сайт Радивилівської ОТГ. 

Участь у роботі семінару взяли представники Козинської, Крупецької, Мирогощанської, Тараканівської, Смизької об’єднаних територіальних громад. Про виклики та очікування на шляху впровадження міжмуніципального співробітництва розповів М.Шелеп, радник з питань децентралізації рівненського підрозділу ЦРМС. Тему співробітництва територіальних громад продовжила Н.Костіна, експерт із міжмуніципального співробітництва, яка охарактеризувала сучасний стан такого механізму в Україні, навела приклади найбільш поширених форм та моделей успішної взаємодії між громадами.

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