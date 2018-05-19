Радивилів: програма Дня міста

Сьогодні, 19 травня, відзначатиметься День міста Радивилова. Погоду, щоправда, не назвеш сприятливою, а все ж це не підстава псувати собі настрій.

У програмі свята:

12.00 Відкритий кубок міського голови з пляжного футболу та волейболу, вул. Набережна.

Чемпіонат області з футболу за участю команд «Сокіл» (м.Радивилів, с.Крупець) – «Коливань» (смт. Клевань)

13.30 – юнаки

16.00 – дорослі

Площа Незалежності

16.00 Розважальна шоу-програма для дітей «ВЕСЕЛІ КЛОУНИ»

Радивилів театральний (костюмерна під відкритим небом)

17.10 Святкова хода. Парад дитячих духових оркестрів.

Гра духових оркестрів

17.40 Театралізоване дійство звичаїв та обрядів

Радивилівської ОТГ

18.10 Мото-шоу за участю чемпіонів України братів Парніцьких

18.30 Урочисте відкриття свята, привітання міського голови,

гостей, церемонія нагородження

Підписання угоди про співпрацю між містами Нове (Польща) та Радивилів. Відкриття фотозони «Я люблю Радивилів»

19 10 Концертна програма за участю творчих колективів міста

«Тобі, улюблений Радивилове, наша любов і пісні»

20.30 Святкова лотерея

21.30 Виступ запрошених артистів української естради

22.30 Святковий феєрверк

23.00 Дискотека для молоді міста (міський будинок культури)

Впродовж дня працюватимуть атракціони і святкова торгівля.

У виданні Радивилів.info ми плануємо опублікувати знімки з цього свята.

Використані фото творчої групи “ВИДИВО”.