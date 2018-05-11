Радивилів: святкові програми найближчого часу

У неділю, 13 травня, з нагоди Дня матері в Радивилівському міському будинку культури відбудеться концерт танцювальних колективів «Серце, душу – людям…». Початок о 17 год.

На 17 травня (четвер) у Радивилівський будинок культури запрошує Радивилівський НВК «Школа №2 – ліцей» імені П.Стрижака – тут пройде творчий звіт «Мрії збуваються». Початок о 17 год.

19 травня, в суботу, відзначатиметься День міста Радивилова.

У програмі свята:

12.00 Відкритий кубок міського голови з пляжного футболу та волейболу, вул. Набережна.

Чемпіонат області з футболу за участю команд «Сокіл» (м.Радивилів, с.Крупець) – «Коливань» (смт. Клевань)

13.30 – юнаки

16.00 – дорослі

Площа Незалежності

16.00 Розважальна шоу-програма для дітей «ВЕСЕЛІ КЛОУНИ»

Радивилів театральний (костюмерна під відкритим небом)

17.10 Святкова хода. Парад дитячих духових оркестрів.

Гра духових оркестрів

17.40 Театралізоване дійство звичаїв та обрядів

Радивилівської ОТГ

18.10 Мото-шоу за участю чемпіонів України братів Парніцьких

18.30 Урочисте відкриття свята, привітання міського голови,

гостей, церемонія нагородження

Підписання Угоди про співпрацю між містами Нове (Польща) та Радивилів. Відкриття фотозони «Я люблю Радивилів»

19 10 Концертна програма за участю творчих колективів міста

«Тобі, улюблений Радивилове, наша любов і пісні»

20.30 Святкова лотерея

21.30 Виступ запрошених артистів української естради

22.30 Святковий феєрверк

23.00 Дискотека для молоді міста (міський будинок культури)

Впродовж дня працюватимуть атракціони і святкова торгівля.

20 травня (в неділю) свій ювілейний концерт “Подих Сходу” представить у міському будинку культури “Школа східного танцю” з нагоди 10-річчя її існування в Радивилові. Початок о 17 год.

На 20 травня з 14.00 намічена й програма «Велодень» у селі Крупець, що неподалік від Радивилова.