Радивилів: свято шанувальників книги

14 вересня на Радивилівщині відбулося свято книги «Час читати». У першій половині дня письменники Києва, Рівненщини, Львівщини, Тернопілля і Волині зустрічалися з юними читачами в загальноосвітніх навчальних закладах.

Головне дійство розпочалося о 13-й годині. Біля Радивилівського міського будинку культури було розгорнуто продаж книг з участю їх авторів, діяла виставка картин Оксани Петровської на теми творів Дари Корній.

Відкриття свята відбулося в фойє будинку культури, біля стендів, присвячених нашим землякам, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України у війні проти російської агресії. Виступив голова районної ради Володимир Кондик.

Перед підбиттям підсумків літературного конкурсу імені Григорія Чубая радивилівців і гостей свята привітала з допомогою відеозвернення дочка поета Соломія Чубай, яка побувала в Радивилові на такому святі торік. У номінації “Поезія” перемогла Наталя Янушевич (Свойкіна), яка живе й працює в Дрогобичі, у номінації “Дитяча поезія” – Зоряна Лісевич (Львів).

Учасників свята привітали також Володимир Кондик, секретар міськради Інна Герасимчук і голова Крупецької ОТГ Віталій Мошкун.

Заходи проводилися в залі будинку культури, а також у комп’ютерному залі міської бібліотеки, Радивилівській школі мистецтв, міському парку імені Т.Шевченка.

Тему «Герої не вмирають» – війна у художніх творах та дискусійні проблеми історії України» розкривали письменники Микола Поровський, Микола Тимчак, Володимир Лис, Дмитро Чобіт та Іван Гентош. Бардівську пісню представили письменники Лідія Гольонко і Сергій Синюк. З дітьми спілкувався Сашко Лірник. У різних тематичних блоках виступали письменники Надія Гуменюк, Катерина Немира, Любов Пшенична, Зиновій Суходуб, Анна Хома, Микола Зубков, Ярина Каторож, Любов Відута, Петро Солтис, Віктор Янкевич, Антон Мельник, Сергій Гридін, Наталя Кириченко та інші. Майстер-клас «Хусткування» вела Віра Олеш, майстер-клас з написання креативних текстів англійською мовою підготувала волонтер Корпусу Миру Алекс Полк. Свою нову збірку «Лінія щастя» презентувала радивилівська поетеса Галина Гнатюк.

Фото – ТУТ

(фотографував Володимир Ящук):

http://photo.i.ua/user/353652/517761/