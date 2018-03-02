Радивилів: у районі призупинено навчання

У Радивилівському районі ПРИЗУПИНЕНО НАВЧАННЯ, екстрені служби

переведено в РЕЖИМ ПОСИЛЕНОЇ ГОТОВНОСТІ в умовах надзвичайних ситуацій.

На оперативному засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Радивилівського району під керівництвом голови районної державної адміністрації Олега Ващука розглянуто питання про ускладнення метеорологічних умов на території області, значне похолодання протягом найближчих днів, а також про критичний рівень тиску у газотранспортній системі.

Заслухавши завідувача сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації Миколу Тація, постійна комісія вирішила зупинити роботу навчальних закладів, для опалення яких використовується природний газ, у період із 03 по 06 березня 2018 року (відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.11.2015 № 687 «Про затвердження Національного плану дій» (зареєстровано у Мінюсті 23.11.2015 за №1458/27903) та оперативного засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області від 02.03.2018 № 3).

Як йдеться на Урядовому порталі, «російський газовий монополіст «Газпром» після вироку арбітражної палати Стокгольму про стягнення понад 4 млрд. дол. на користь України за кабальними контрактами 2009 року понизив тиск в газотранспортній мережі і, таким чином, вдався до шантажу – як України, так і Європи. «Це зумовлює технічні труднощі. Але немає нічого такого, з чим би ми не впоралися», – прокоментував Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

У свою чергу, НАК «Нафтогаз України» на сторінці у мережі Фейсбук радить: «У кого є котли, зменшіть температуру в приміщенні на 1 градус вдень і на 2 градуси вночі. Це дозволить знизити потребу в газі на 8-9%, і цього буде достатньо, щоб російський шантаж не вдався. Нам треба протриматися лише 3-4 дні, поки не минуть холоди. Сьогоднішній день – найкритичніший».

Повідомлення РДА на сторінці у Фейсбуці.