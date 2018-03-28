Радивилів: унікальні фото з давніх часів

Кожний новоявлений знімок з минулого міста Радивилова розширює наші уявлення про його історію, побут, важливі в його житті обставини.

У замітці «Радзивилівські фотоательє сто років тому», опублікованій у Радивилів.info, зокрема, ми розповіли про деякі факти щодо розвитку фотосправи в нашому краї. Йшлося і про те, що вже на початку ХХ століття в Радзивилові (Радивилові) фотосалони мали Берк Зільберман (1902 – 1913 роки роботи салону), Кароліна Крутовська (1902), міщанин Лазар Лансберг (1903 – 1913), Мойсей Гейман (1909 – 1915), Шмерель Мазурик (1914 – 1915).

“Памятная книжка Волынской губернии на 1903 год” вказувала, що в Радзивилові фотосправу вели “міщанин Арон-Берк Сруль Духовний Зільберман і міщанин Лазар Ландсберг” (стор. 134).

«Попри те, що в Радзивилові понад сто років тому було зроблено, очевидно, чимало знімків, вони нам майже не відомі, за винятком кількох із циклу поштових листівок з видами міста. Принаймні знімки з фірмовими знаками згаданих радзивилівських фотоательє поки що краєзнавцям до рук не потрапляли», – говорилося в згаданій замітці.

І ось є такі перші фото. Їх надіслав рівненський краєзнавець Василь Гудзій. Це – фірмова карта фотосалону Б.С.Доховно-Зільбермана, про якого вказано (подаємо в перекладі): «Член Російського фотографічного товариства», «Удостоєний похвального відгуку міністерства імператорського двору». На картці є помітка: «15.Y.1908 г.». І ще – портрети інтелігентного чоловіка середнього віку з краваткою при стоячому комірці та, ймовірно, молодого працівника митниці. Світлини були зроблені ще до Першої світової війни. Під портретами – фірмовий знак фотосалону з назвою міста – «Радзивиловъ».

Той же краєзнавець надіслав фото про приїзд польського діяча Ю.Пілсудського в Радивилів (Радзівілув) у 1920 році. Справа видно приміщення залізничного вокзалу. В центрі – жінки з фотокамерою. Вагони прикрашені гілками. Для порівняння вміщуємо й фото, що дає уявлення про те, який вигляд мав тоді вокзал у Радивилові.

Ще один із надісланих Василем Гудзієм знімків – з 1941 року, коли в Радивилові вже були гітлерівці. Раніше виявлений мною знімок, який теж уміщуємо, вочевидь, був зроблений німецьким фотографом приблизно з того ж місця – це колишня вулиця Крупецька (тепер О.Невського). На дальньому плані – церква Олександра Невського. Біля зігнутого стовпа – перехрестя з вулицею Кременецькою.