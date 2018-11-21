Радивилів: З нагоди Дня Гідності і Свободи

У центрі міста Радивилова біля пам’ятного знака Героям Небесної Сотні 21 листопада відбулися заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи. Це свято відбувається в Україні на честь початку цього дня двох Революцій: Помаранчевої (2004 рік) та Революції Гідності (2014 рік).

Керівники міста і району В.Кондик, О.Ващук, М.Карапетян поклали квіти до пам’ятного знака. Пам’ять полеглих ушановано хвилиною мовчання. Молодь, школярі, працівники культури підготували літературно-пісенну композицію.

Поминальне богослужіння провів настоятель церкви Різдва Богородиці отець Тарас Сухожак. Він же звернувся до присутніх з роздумами про значення подвигів Героїв Небесної Сотні і бійців АТО в утвердженні незалежності і соборності України, в утвердженні Гідності і Свободи.

(Районна газета «Прапор перемоги», №43, м.Радивилів).