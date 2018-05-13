Радивилів: З нагоди відзначення Дня матері

Починаючи з 2000 року, в Україні щорічно в другу неділю травня відзначається День матері. Цьогоріч з нагоди цього свята в Радивилівському міському будинку культури відбулася велика концертна програма хореографічних колективів різних вікових категорій (керують ними Наталія Бортник і Яна Гуска). Звучали зворушливі слова про матерів, їх незмірний життєвий подвиг і самопожертву.

Запросили до слова й Тетяну Марківну Олійник – її син Олександр тривалий час перебував у полоні серед заручників бойовиків на сході України і був звільнений у результаті обміну заручниками лише наприкінці минулого року.