Радивилів: змагання КВН закладів освіти ОТГ

АВТОР · Квітень 21, 2018

В актовому залі Радивилівського професійного ліцею відбулися змагання КВН (команд веселих і найкмітливіших) закладів освіти Радивилівської ОТГ.

У турнірі взяли учать шість команд, які радували присутніх і членів журі дотепністю. Хід цих змагань представлено на фотознімках, які опубліковані на сторінці професійного ліцею, а також у групі Фейсбуку «Радивилів – Radyvyliv». Переглянути цей фотозвіт можна за посиланнями:

https://www.facebook.com/groups/581840695345957/
https://www.facebook.com/pg/profrad/photos/?tab=album&album_id=1266376603493383

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