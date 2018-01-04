Радивилівці поклоняються іконі з Донбасу

У Радивилівській об’єднаній територіальній громаді розпочато комп’ютеризацію бібліотечної мережі. За кошти державної програми соцекономрозвитку у міську та сільські книгозбірні ОТГ придбано новітню оргтехніку. Працівникам галузі передали й ноутбуки. Їх вручили народний депутат України О.Дехтярчук і міський голова Радивилова М.Карапетян.

⇔Цьогоріч Святогірська ікона Божої Матері продовжує подорожувати містами й селами Рівненської єпархії УПЦ. Перед чудотворним образом звершуються молебні з акафістом, підносяться молитви про мир в Україні та припинення міжконфесійних протистоянь. У Рудні-Почаївській Радивилівського району під час відвідання святині Донбасу навіть заняття в школі на час призупинили. Представники місцевої адміністрації, селяни, діти зібралися на молебень біля образу Цариці Небесної. Увечері братія Святогірської лаври прибула зі святинею в місто Радивилів, де в храмі св. Ол. Невського було відслужено всенічне бдіння.

⇔У п’ятницю, 12 січня, в сільському будинку культури села Пустоіванне Козинської ОТГ відбудеться концерт переможця телевізійного проекту “Голос країни” Івана Ганзери. Початок концерту – о 18 год. Вартість квитків – 60 гривень. Для дітей віком до 6 років – вхід безкоштовний.

⇔В одному з видавництв у ці дні тиражується двотомник поетичних творів радивилівського поета, ветерана педагогічної праці Євгена Гудими. Уже побачив світ перший том. Більш докладно про цю важливу культурну подію розповімо пізніше. Тираж видання – 1000 примірників.