Радивилівці проводжатимуть зиму в Башарівці

«Масляну гуляємо, весну зустрічаємо» – на народне свято проводів зими під такою назвою, яке відбудеться в неділю, 11 лютого, в селі Башарівка, запрошує Радивилівська міська рада, адже це село входить до складу ОТГ.

У програмі – виступи аматорських колективів Радивилівської і Козинської об’єднаних територіальних громад, народні ігри та розваги, частування українськими стравами, в тому числі рибною юшкою. А ще учасників свята чекають атракціони, гарячий чай, призи та подарунки, спортивні змагання «Башарівські ігри», катання на конях, ритуал спалювання опудала як символ проводів зими.

Початок свята о 14 годині. Відбудеться воно на сільському стадіоні біля приміщення старостату (колишньої сільради). Міськрада має на меті виділити автобус для підвезення в Башарівку жителів Радивилова від центральної площі міста.

Варто додати, що масляну ще називають масниця, масниці, масляниця, сирна неділя. Це свято за походженням давньослов’янське, спрадавна приурочували його до весняного пробудження природи. У християнстві масляний тиждень – напередодні Великого посту. Цього року Великий піст буде проходити з 19 лютого по 7 квітня.

Про те, як проводилося таке свято минулого року в Радивилові, ми розповідали тут: https://www.radyvyliv.info/radivilivska-masnicya-naprikinci-zimi.html

Для заставки використане фото 2017 року.