Радивилівець повідомив, що збив пішохода

АВТОР · Січень 18, 2018Переглядів 3

У селі Івання Дубенського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

Близько сьомої години вечора у поліцію зателефонував 23-річний житель міста Радивилів. Чоловік повідомив, що він за кермом автомобіля Kia Sorento збив пішохода. За попередньою інформацією, чоловік за кермом був тверезим. ДТП сталася 14 січня.

Медики, які прибули на місце події, лише констатували смерть пішохода. За даними правоохоронців, загиблому було 39 років.

Правоохоронці з’ясовують всі обставини. Відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього рух).

http://golosno.com.ua/suspilstvo/1516007191-na-dorozi-rivnenshchini-zaginuv-cholovik.html

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