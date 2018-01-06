Радивилівщина і Дубенський окружний суд

Президент Петро Порошенко своїми указами змінив судову систему України, це сталося напередодні Нового року. Районних та міських судів в Україні поменшає приблизно на третину. Замість них з’являться окружні суди. Суттєвих змін для тих, хто збирається судитися, поки що не буде.

Зокрема, Дубенський окружний суд об’єднає Дубенський, Радивилівський, Млинівський та Демидівський райони.

— Для людей, як на мене, буде краще, — коментує начальник територіального управління Державної судової адміністрації у Рівненській області Віктор Вдовиченко. — У районних центрах судді так і залишаться працювати, але у тамтешніх судах уже не буде керівництва. Наприклад, у Радивилові, Демидівці та Млинові будуть розглядати справи, як і раніше, але голова суду буде на всі південні райони один — у Дубні. Окрім того, оскільки районні суди будуть об’єднані, у штаті окружного суду буде більше суддів, а тому не буде проблем з утворенням колегій для справ, які потребують колегіального розгляду. Бо досі у районах, де було по одному-два судді, виникали проблеми з розглядом таких справ.

За словами голови Рівненського міського суду Петра Денисюка, наразі невідомо, коли розпочнеться і завершиться процес об’єднання. Голови усіх судів загальної юрисдикції складуть повноваження, як і заступники та керівники апаратів, як тільки судді новоутвореного окружного суду оберуть голову суду і з’явиться відповідне оголошення у пресі.

Звертатимуться люди до суду, як і досі, за місцем проживання.

За публікацією: https://rivnepost.rv.ua/showarticle.php?art=051255