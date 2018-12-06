Радивилівщина: короткі новини

У бібліотеку села Березини завітала продюсер літературно-музичних проектів, громадська діячка Соломія Чубай, дочка письменника Григорія Чубая, який народився і виріс у цьому селі. З нею приїхала поетеса, перекладач Маріанна Кіяновська, яка досліджує життя і творчість нашого земляка. Цікаві факти з життя письменника надав його колишній товариш і вчитель Іван Чуліпа. Разом із сільським головою Козинської ОТГ Юрієм Костюком гостей зустрічали голова Радивилівської районної ради Володимир Кондик і бібліотекар Людмила Карлюк. Григорій Чубай – видатний український поет, перекладач, художник, мистецтвознавець, один з лідерів українського літературно-мистецького андеґраунду 1960-х – 1980-х років, автор посмертно виданих поетичних книг «Говорити, мовчати і говорити знову» (1990), «Плач Єремії» (1999) , “Скоромовка не для вовка” (2008), «П’ятикнижжя» (2013).

♦ Дружбівський клуб – з новою музапаратурою: старостинство відвідав голова Радивилівської ОТГ Микола Карапетян і передав завідувачці клубу Світлані Досмамедовій сучасну аудіотехніку. Такі ж комплекти звукового обладнання отримали Радивилівський НВК «Загальноосвітня школа№1 – гімназія» та клуб села Гаї-Лев’ятинські.

♦ Відбулася позачергова сесія Козинської сільської ради. Внесено зміни до сільського бюджету, розглянуто земельні питання, зокрема, йшлося про передачу господарських дворів у комунальну власність. Депутати заслухали лист-відповідь на запит Козинської сільської ради щодо ремонту дорожнього покриття вулиці Берестецької в Козині.

♦ Цього року учні Радивилівського професійного ліцею взяли участь у ряді обласних конкурсів і здобули призові місця. Зокрема, в конкурсі «Поліські пересмішники» учень Криворучко Сергій, який щорічно бере участь у такому конкурсі та займає призові місця, цього року здобув друге місце. У конкурсі «Поліська січ» радивилівський гурт «Обрій» (керівник Салійчук Яна Василівна), до складу якого входять Марценюк Оля, Роза Ангеліна, Сергійчук Карина, Мовчан Анна , Губська Ангеліна, Мандзюк Павло, виборов третє місце. У фотоконкурсі «Моя Україна» Пацула Михайло здобув друге місце (номінація «Позажанрове фото»), третє – Семенюк Іван («Пейзаж»), таке ж місце отримала Галлямова Дарина («Макрофотографія»).

♦ Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Ось і в Радивилівському професійному ліцеї проходять зустрічі та виховні години відповідної тематики. Зокрема, учні ряду груп мали змогу побувати на бесіді про адміністративну відповідальність за правопорушення, ровів розмову старший оперуповноважений кримінальної превенції В.Кузьмич, який особливий акцент ставив на запобіганні насильству та відповідальності за насильницькі дії.

♦ Фахівці Радивилівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провели акцію «Молодь проти СНІДу» на базі Радивилівського професійного ліцею.