Радивилівщина: коротко – про новини

У присутності представників громадськості та місцевої влади, засобів масової інформації відбувся публічний звіт голови Радивилівської районної державної адміністрації Олега Ващука про підсумки роботи в 2017 році. Керівник звернув увагу на позитивні показники та проблемні питання у галузях господарського комплексу, фінансах, освіті, культурі, охороні здоров’я, охороні материнства та дитинства, наданні адміністративних послуг тощо. Незважаючи на складні виклики, пов’язанні з адміністративно-територіальною, медичною, освітньою реформами, в цілому вдалося виконати головну ціль – забезпечити стабільне функціонування соціальної сфери при поступовому економічному зростанні району. З повним варіантом звіту можна ознайомитися за посиланням: https://docs.google.com/document/d/16-aVppCA7dYYFR8Tc0smDUzj0AvoHIDJfKUlWQ7S8aI/edit

У Радивилові, можливо, збудують гіпермаркет будівельних матеріалів «Епіцентр», повідомлено на сторінці Радивилівської громади у Фейсбуці.

У субботу, 31 березня , в міськраді відбулися переговори за участю міського голови та представників торговельної мережі «Епіцентр» щодо можливого будівництва в Радивилові будівельного гіпермаркету. Будівництво маркету можна здійснити на території промислової зони (в районі вул. П.Стрижака).

До Козинської об’єднаної територіальної громади завітав народний аматорський театр із Дубна – з французькою комедією “Обережно: жінки” (режисер Тетяна Підцерковна). На сторінці ОТГ щиро дякують акторам за театральний вечір, бажають творчих злетів, театрального фарту, успіхів у нових починаннях. «З нетерпінням чекаємо в гості з новими постановками», – написали козинці.

Голова Радивилівської районної державної адміністрації Олег Ващук провів засідання колегії райдержадміністрації, на було заслухано звіти головних лікарів комунальних закладів охорони здоров’я «Радивилівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та районної лікарні про стан надання медичних послуг і впровадження медичної реформи в Радивилівському районі, а також начальника управління праці та соціального захисту населення адміністрації про стан виконання державними соціальними інспекторами повноважень та обов’язків у 2017 році.

З сайту Крупецької ОТГ: «Звернення до жителів Крупецької об’єднаної територіальної громади, керівників установ, підприємств та організацій. З приходом весни настає сприятлива пора взятися громадою за наведення чистоти, порядку, поліпшення благоустрою та санітарного стану території нашої громади. Турбота про чистоту і благоустрій громади – справа кожного мешканця. Адже впорядковані вулиці, сквери позитивно впливають на настрій мешканців, віддзеркалюють моральне обличчя громади і кожного жителя. Звертаємося до всіх жителів об’єднаної громади, керівників установ, організацій, підприємств усіх форм власності не стояти осторонь проблем чистоти та благоустрою – навести порядок на подвір’ях, прилеглих та закріплених територіях. Надіємось, що до Великодніх свят кожна сім’я та й у цілому громада буде радувати мешканців своєю чистотою та охайністю. Виконавчий комітет Крупецької сільської ради».