Реформування громадсько-політичної газети

Сесія Радивилівської районної ради під головуванням Володимира Кондика 18 грудня 2018 року прийняла рішення «Про реформування друкованого засобу масової інформації газети «Прапор перемоги», співзасновником якої є Радивилівська районна рада». У ньому говориться:

«Керуючись ч. 2 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.3 ст.4 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», ст.ст. 8, 20, 21, 22 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Цивільним та Господарським Кодексами України, на підставі пропозиції трудового колективу редакції газети «Прапор перемоги» стосовно способу реформування, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада вирішила:

1.Вийти зі складу співзасновників друкованого засобу масової інформації газети «Прапор перемоги» та редакції Радивилівської районної газети «Прапор перемоги» з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.

2.Надіслати це рішення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (Державному комітету телебачення і радіомовлення України) для внесення до Зведеного переліку об’єктів реформування та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (Міністерству юстиції України) та трудовому колективу редакції.

3.Укласти угоду про зміну складу співзасновників, збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації та доручити голові районної ради підписати цю угоду.

4.Опублікувати це рішення у місячний строк з дня його прийняття у газеті «Прапор перемоги».

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з економічних питань і комунальної власності, розвитку підприємництва та залучення інвестицій ( Железняк В.М.)».

А 26 грудня 2018 року це рішення було доповнене таким: «Про внесення змін до рішення районної ради від 18.12.2018 №427 «Про реформування друкованого засобу масової інформації газети «Прапор перемоги», співзасновником якої є Радивилівська районна рада»

Текст такий:

«Керуючись ч. 2 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Цивільним та Господарським Кодексами України, за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада вирішила:

1.Доповнити рішення районної ради від 18 грудня 2018 року №427 «Про реформування друкованого засобу масової інформації газети «Прапор перемоги», співзасновником якої є Радивилівська районна рада» пунктами 3-6 такого змісту:

«3. Зменшити розмір частки в статутному капіталі редакції газети «Прапор перемоги» у зв’язку зі зносом до 29011.89 грн.

«Передати безоплатно у власність редакції районної газети «Прапор перемоги» комунальне майно (крім приміщення та земельної ділянки), що перебуває на балансі редакції, балансовою вартістю 29011.89 грн. (згідно з інвентаризаційним описом), за умови забезпечення функціонування друкованого засобу масової інформації, збереження його назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості.

4.Доручити голові районної ради створити комісію з прийому-передачі вищезазначеного майна.

5.Комісії з прийому-передачі майна здійснити його передачу відповідно до вимог чинного законодавства України. Акти прийому-передачі в подати на затвердження голові районної ради.

6.Доручити голові районної ради Кондику В.М. підписати договір про передачу прав на заснування друкованого засобу масової інформації газети «Прапор перемоги» та подати документи в органи державної реєстрації про вихід зі складу співзасновників».

7.Пункти 3, 4, 5 відповідно вважати пунктами 7-9.»

8.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з економічних питань і комунальної власності, розвитку підприємництва та залучення інвестицій (Железняк В.М.)”.

Голова ради В. Кондик».