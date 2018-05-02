Рівненські телевізійники – про Крупецьку ОТГ

Цього тижня “Голос громади” (програма телеканалу «Рівне 1») вирушає у Радивилівський район, аби побачити, як живе одна з найбагатших об’єднаних територіальних громад Рівненщини.

Як минули два роки життя по-новому? Чи навчилися жити своїм розумом? Як працює освітня галузь? Та що робитимуть із медичною реформою?

Про це і не тільки говоритимемо у прямому ефірі “Рівне 1” 3 травня із жителями Крупецької ОТГ.

Долучайтесь і ви. Команда телеканалу працюватиме у спортивній залі школи с. Крупець вже цього черверга. Початок о 19.20.

http://rivne1.tv/Info/?id=90304