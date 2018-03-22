Щастя завжди поруч

Щастя… А чи замислювались ви над тим, що означає слово «щастя»? Хороша думка про нас з боку оточуючих, багато грошей, любов та здоров’я рідних чи, може, відпочинок на екзотичних островах? Як би там не було, а істина одна: здобути щастя прагне кожна людина на Землі.

Протягом тисячоліть поняття щастя надає найширший простір для творчості поетам, худож­никам, музикантам, артистам. І, звичайно, кожна людина, що йде по життю з усіма його радощами і турботами, обов’язково осягає в дорозі своє неповторне маленьке Велике Щастя.

Тому 20 березня, коли у світі відзначають Міжнародний день щастя, педагоги декоративно- ужиткового відділу Радивилівського міського будинку школяра для своїх однодумців, помічників і надійних, уважних, а головне – щирих друзів провели традиційні великодні творчі майстерні, під час яких, можна так сказати, надихали всіх на найкращі почуття, на позитивні емоції, на щиру посмішку та дали можливість написати самостійно маленьку історію чудового знайомства з власним щастям!

Керівники гуртків будинку школяра Андриїшин О.Г., Ківельова В.Д., Соболевська Г.П., Полімарчук 3.0., Кравчук М.В., Дорошук 3.0., Довгалюк ОМ., Мельничук О.Р., які, як завжди, плекають бажання знайти незвичне у повсякденному та наповнити своє життя і життя людей, які поруч, щастям, вчили жителів міста створювати пасхальну красу своїми руками. Адже невпинно наоуває популярності мода на речі «ручної роботи», на унікальні подарунки, елементи інтер’єру та одягу.

У наш час суцільної комп’ютеризації та автома­тизації ми почали відчувати ностальгію за речами, зрооленими власноруч, ці милі дрібнички випро­мінюють тепло, несуть частинку душі, енергії та натхнення людини, яка їх виготовила. До того ж такі вироои – це завжди ексклюзив. а тому виготовляти їх удаічі приємніше, ніж купувати у крамниці.

А чому великодні творчі майстерні? Це зрозуміло і без пояснень, на порозі головне православне свято – Воскресіння Господнє. Пасха була і залишається найсвітлішим I найбільшим святом у християнському світі, щорічно цей день наповнює серця людей надією і любов’ю, наділяє людину терпінням і вірою. Тому напередодні цього свята педагоги будинку школяра запропонували зробити великодні сувеніри своїми руками: дизайнерські писанки, великодні кошики, листівки, серветки, декоративні міні-дерева, віночки, квіткові стільнички, серветниці, одним словом – усе те, чим прикрашають свої домівки до Пасхи. Майстер-класи педагогів БШ вразили проникливістю, професіоналізмом, володінням різноманітними тех­ніками – від старовинних до ультрасучасних, допомагаючи усім присутнім відійти від суєти буденного життя, зануритись у прекрасне, стати до нього ближчим, навіть спробувати його на дотик.

Творча праця керівників гуртків ніби закликала: «Відпочиньте! Відірвіться від побуту, від проблем, які нас оточують! Усміхніться… щастя завжди поруч!»

Після творчих майстерень склалося враження, що саме під час таких заходів народжується краса добра, твориться щасливе майбутнє та сучасне нашої країни. «Щастя завжди поруч» – стало меседжем для всіх присутніх. Адже щоб бути щасливим, не потрібно дуже багато, – і щоб повірити у силу Щастя, потрібно частіше посміхатися, радіти життю і ділитись усім цим з людьми, що поруч!

Олена НЕБИЛІЦИНА, методист Радивилівського міського будинку школяра.

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