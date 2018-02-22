Ще один ЦНАП на Рівненщині – в Радивилові

АВТОР · Лютий 22, 2018Переглядів 6

Відкрити Центр надання адміністративних послуг збираються в Радивилові. Адже міська рада Радивилова на останній сесії затвердила розпорядження міського голови Миколи Карапетяна “Про створення та будівництво ЦНАПу”.

Створити його хочуть, щоб забезпечити мешканців Радивилівської та сусідніх громад доступними та якісними адміністративними послугами, в тому числі послугами соціального характеру в форматі «прозорий офіс».

Нагадаємо, що перший сучасний ЦНАП в області був створений у Рівному. Згодом такі центри з’явилися у Дубні, Рівненському районі, а навесні обіцяють ЦНАП відкрити і у  Вараші.   http://radiotrek.rv.ua/news/na_rivnenshchyni_bude_shche_odyn_tsnap_223944.html

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