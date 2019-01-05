Що повинен сповідувати кандидат у Президенти

Тема старту президентської виборчої компанії компанії рясніє численними прогнозуваннями. Вирішив також поділить думками з цього приводу. Є жарт про синоптиків, які, прогнозуючи погоду, традиційно обіцяють весну і літо значно теплішими, ніж минулі осінь і зима. Я теж залишу вибір прізвищ на особисті вподобання кожного, аби не нав’язувати власні погляди і міркування. Разом з тим я хочу озвучити свої вимоги і критерії до того, який світогляд і програму мав би сповідувати Президент, якого слід підтримати.

Мій перший критерій, ким є кандидат? Які традиції сповідує, яких переконань, яких вподобань і поглядів? Зараз більшість кандидатів говоритимуть про інтеграцію в ЄС та НАТО, та яким були їх не слова, а дії в цьому напрямку .

2 вимога – почути позицію кандидата з найболючішої проблеми – російсько-української війни. Наприклад, відповідь на запитання, яку ціну, на його думку, можуть заплатити українці за її завершення та власну свободу. Які кроки він зробить, аби повернути Крим?

3 вимога.Чи готовий кандидат продовжити децентралізацію, а головне дерегуляцію. Зменшити тиск держави на реєстрацію та ведення бізнесу. Бо ж за таких умов про нові інвестиції та модернізацію економіки годі й говорити.

4 вимога стосується програми, яку має мати президент з повернення українських заробітчан. Протягом 2017 року українці, працюючи за кордоном, принесли в економіку рідної країни 9.3 млрд. доларів. Для статистики: ця сума в п`ять разів перевищує розмір інвестицій. Як зберегти в країні талановитих випускників вишів та повернути тих, хто ще мріє жити та працювати в Батьківшині?

5 вимога. Яким чином держава має підтримувати й захищати українські громади за кордоном? Це не мають бути порожні оціночні судження. Має бути програма на зразок того, як польський уряд дбає про тих, хто має бодай якесь відношення до національності поляка, чи приміром те, як вміють захищати і поширювати свій вплив сусідні румуни.

6 вимога. Перейдемо від справ зовнішніх до внутрішній. Проблема чорного видобутку бурштину. Хотілося б почути не загальну оцінку ситуації, що все погано, ми і так знаємо. Мова йде про дивну багаторічну боротьбу правоохоронців з організаторами буштинокопання, внаслідок якої, схоже, збагачуються обидві сторони.

7 вимога. Кожен кандидат чи кандидатка мали б озвучити свою позицію до розбудови Православної церкви в Україні.

8 вимога пов’язана зі ставленням кандидата до так званих модних нині ліберальних цінностей, адже, на мій погляд, такі псевдоєвропейські цінності становлять загрозу існуванню української сім`ї.

Підсумовуючи написане, зазначу.

– В політичних прогнозах українці традиційно схилялись до такої собі псевдооптимістичноі відповіді «якось буде» або ж «поживемо-побачимо». Я з таким оптимізмом не згідний. Аналізуйте, читайте, головне – думайте власною головою, а не телевізором. Годі очікувати сподіваних змін в країні, на відсутність яких ми нарікаємо, схиляючись до думки «все зрада» і «все пропало». Тож пропоную, аби не розчаровуватися в наслідках виборів, брати за основу підхід «чим менше очікувань, тим менше розчарувань». Аби не отримати депресію від результатів виборів, давайте бути реалістами і мати чіткі, тверезі, прагматичні очікування від кандидатів у президенти України.

Олександр Дехтярчук, народний депутат України по Дубенському виборчому округу (до якого входить і Радивилівський район). Зі сторінки депутата у Фейсбуці.