Склад деревини і комплекс-морозильник

На чергове засідання містобудівної ради при відділі містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури районної державної адміністрації розглянуто детальні плани території для будівництва проміжного складу деревини по вул. О.Невського,114 (замовник документації – Радивилівська міськрада) і території для будівництва комплексу із заморожування фруктово-ягідної продукції – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, комплекс буде за межами села Михайлівки (замовник документації – Радивилівська РДА).