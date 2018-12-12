Співпраця об’єднаних радивилівських громад

У тісній співпраці з Рівненським Центром розвитку місцевого самоврядування (РЦРМС) три договори про співробітництво територіальних громад укладено в Радивилові.

Радивилівською та Крупецькою об’єднаними територіальними громадами в частині фінансування (утримання) Радивилівського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Радивилівською та Крупецькою об’єднаними територіальними громадами в частині делегування виконання окремих завдань, а саме забезпечення інклюзивної освіти з передачею фінансових ресурсів.

Радивилівською та Козинською об’єднаними територіальними громадами в частині делегування виконання окремих завдань, а саме забезпечення інклюзивної освіти з передачею фінансових ресурсів.

За словами радника з муніципальних послуг РЦРМС В.Мікуліча: «міжмуніципальне співробітництво сприяє рівномірному розвитку громад, збалансовує ресурси в різних громадах, сприяє вирішенню більш складних завдань, оскільки об’єднує зусилля».

Крім того, з метою забезпечення надання якісних медичних послуг для мешканців громад, Крупецькою, Козинською, Радивилівською об’єднаними територіальними громадами та Бугаївською сільською радою прийнято рішення про утворення КНП “Радивилівська районна лікарня”.