Строката колонка радивилівських новин

АВТОР · Квітень 24, 2018

Відбулося засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад сільради Козинської ОТГ. Йшлося про посади державного реєстратора виконавчого комітету сільради та адміністратора центру надання адміністративних послуг ради. Кандидатури були безальтернативні і конкурс пройшли.

♦На сесії Козинської сільради прийнято рішення про вступ Козинської ОТГ в Асоціацію міст України.

♦До середи голова Радивилівської РДА, як і керівники інших районів області, має подати  пропозиції щодо пріоритетності доріг. У 2018 році на будівництво і ремонт доріг місцевого значення Рівненщини спрямують 281 млн. грн. Ця сума розподілена між районами області відповідно до протяжності дорожнього полотна.

♦Всі працівники Радивилівської РДА взяли участь у прибиранні та  благоустрої території біля меморіалу Слави на околиці Радивилова і таким чином долучилися до всеукраїнської акції «За чисте довкілля».

♦Керівники закладів, які є у підпорядкуванні відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради, пройшли навчання з протипожежної безпеки.

♦Відповідно до не так давно укладеного договору про партнерств між Радивилівською об’єднаною громадою і гміною Нова (Республіка Польща) партнери повідомили про готовність оздоровити цьогоріч 20 радивилівських дітей. У свою чергу, в Радивилові приймуть на відпочинок та оздоровлення польських школярів. Тривають переговори про передачу польською спеціалізованого протипожежного автомобіля та сміттєзбиральної техніки, інформує сайт ОТГ.

♦В обласному фотопроекті «Чарівна красуня Полісся» бере участь уродженка Радивилова Табачук Олена. Переглянути її фото можна тут: http://vse.rv.ua/article/konkurs-carivna-krasuna-polissa-mae-persu-ucasnicu.html.

♦19 квітня 2018 року близько 20 год. на КПП поблизу міста Радивилів патрульними зупинено автомобіль, водієм якого є мешканець Буська. При ідентифікації даних водія згідно з інформаційними системами НАІС встановлено, що посвідчення водія, яке було видано ще в 2005 році, не відповідає даним облікової картки, внесеної у систему. На місце події викликано слідчо-оперативну групу по факту підозри щодо використання підроблених документів. До 2013 року існувало дві бази даних власників посвідчень водіїв. Підприємливі працівники колишніх МРЕО вміло цим користувалися і офіційно проводили платежі за один документ, а видавали два, кошти від іншого йшли по кишенях. І так в одній базі був один водій, в іншій –другий, повідомив сайт https://varta1.com.ua/na-lvivshhyni-vykryto-pidpryyemlyvyh-pratsivnykiv-mreo-yaki-ne-vnosyly-dani-vodiya-u-informsystemy/

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