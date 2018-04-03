Суд: За вбивство активіста в Кременці

У статті «Вбили відомого кременецького активіста» Радивилів.info в травні 2016 розповідав про цю трагедію.

Вирок чотирьом обвинуваченим у вбивстві кременецького активіста Віталія Ващенка оголосили у Зборівському райсуді 2 квітня. У залі засідання обвинувачених не було – вирок вони слухали за допомогою відеоконференції. Причому… сидячи.

Вдова активіста назвала вирок адекватним і апеляції не подаватиме. Але шкодує, що в Україні немає смертної кари. Організатора убивства Олександра Закутнього засудили до 14 років позбавлення волі. Одному з виконавців злочину, Максимові Кондратенку, теж дали 14 років. На рік менше отримав другий виконавець – Олексій Цимбалюк. А спільнику Станіславу Бабенку відбувати покарання доведеться 4 роки. Адже він безпосередньої участі у вбивстві не брав. Не був навіть у Кременці в той момент, коли кийками на смерть забили активіста.

Нагадаємо, 26 травня 2016 р. близько 23 години двоє невідомих осіб нанесли тілесні ушкодження депутату Кременецької міської ради, керівнику фракції громадського руху “Народний контроль” Віталію Ващенку. Чоловік за три години помер в реанімаційному відділенні лікарні. Активіста побили на території нежилого обійстя, де він займався підприємницькою діяльністю.

Усі засуджені, згідно з рішенням суду, мають сплатити ще 2 млн. грн. моральної шкоди. У всіх чотирьох конфіскують належне їм майно. Замовника досі не знайшли.

Це покарання значно легше, аніж просив прокурор. І тим паче менше за вимогу вдови активіста для всіх: щонайменше довічного ув’язнення. Проте у суді обгрунтували – це не була організована злочинна група, яка діяла протягом кількох років. Згрупувались четверо тільки для конкретної справи. Пом’якшили вирок ще й через те, що вбивство… не було вчинене з особливою жорстокістю. Хоча, коли на одному із засідань під час розгляду справи зачитували травми, які отримав Віталій, написане зайняло кілька листків.

– Вбивці Віталія Ващенка отримали терміни… Але замовника не знайдено, – йдеться на сторінці “Правий Сектор Тернопільщина”. – Найімовірніше, що попереду ще апеляція, тому сподіваємося на появу всіх, котрі на початку розгляду обіцяли контролювати справу. Але так і не з’явилися на жодному засіданні.

“Правий Сектор” залишає за собою моральний обов’язок і як справу честі слідкувати за подальшим переглядом справи. Замовники мають бути покарані.

Вдова Віталія Наталія Ващенко називає вирок адекватним. І стверджує – апеляцій не подаватиме. Хоча переконана – її подаватимуть обвинувачені у вбивстві чоловіка. І не виключає, що ті дійдуть до Європейського суду з прав людини.

– Звісно, я не буду задоволеною тепер, доки житиму, – каже пані Наталія. – Проте вирок відносно адекватний. В мене немає претензій до суду. Але суто як людина, як потерпіла у справі, я, звичайно, шкодую, що немає розстрілу.

Нашій країні діти з прізвищем Ващенко не потрібні Сиротами залишились двоє синів, молодшому з яких на момент вбивства батька було 12 років. Яким був вирок – діти не знають. Пані Наталя стверджує, що взагалі вдома цю тему не обговорювали. Ніколи під час слухань не ділилась з синами інформацією. Бо ті досі дуже боляче все сприймають.

– Я з дітьми на цю тему не говорю. Взагалі. Ні про суди, ні про вирок, – каже пані Наталя. – Стараюсь їх від цього відгородити. В мене дуже хороші діти. Але в такій державі чомусь для них немає місця. Хотіла б, щоб вони жили тут і приносили користь державі. Але… Старший син Ващенків – програміст. Зараз у Польщі.

Мати каже, що чужа держава прийняла його як рідного. А нашій діти, тим паче з прізвищем Ващенко, – не потрібні.

– Я дякую усім, хто був в цей час зі мною і хто весь час підтримував, – звертається пані Наталя. – Передусім, журналістам, які завжди підтримували і в ці важкі часи нам замінили родину. Бо родина мого чоловіка не підтримала ані на грам. Активістам та патріотам, які теж були поруч. Адвокатові, який не пропустив жодного засідання і працював безоплатно. Всім щиро дякую. Проте, переконана, цей вирок – це ще не кінець…

https://te.20minut.ua/Kryminal/ubivtsyam-vitaliya-vaschenka-razom-dali-45-rokiv-tyurmi-ta-2-milyoni-m-10683227.html