Нашому виданню дорікають, що ми, на відміну від інших засобів масової інформації, не інформуємо про кончину відомих людей, маються на увазі відомі в Радивилові і Радивилівському районі. Що ж, мабуть, це зауваження справедливе. Востаннє таке повідомлення в Радивилів.info стосувалося передчасної смерті редактора районної газети «Прапор перемоги» і активного автора нашого видання Василя Семеренка, який помер 24 грудня 2017 року, і письменника та краєзнавця Євгена Цимбалюка з Млинова.

Упродовж 2018 року пішли з життя чимало більшою чи меншою мірою відомих на Радивилівщині людей. Згадаємо деяких із них. Кілька днів тому помер і похований біля своєї матері у селі Адамівка Радивилівського району, де постійно проживав, КІТЮК Василь Васильович (04.10.1946 – 18.10.2018), який у 1994 – 1998 роках працював головою Радивилівської районної ради і одночасно головою райдержадміністрації, неодноразово обирався депутатом районної ради, був і депутатом обласної ради.

Світлу пам’ять залишили після себе:

ШАТКОВСЬКИЙ Юрій Георгійович (11.02.1945 – 17.10.2018), старший виконавець відділу державної виконавчої служби райуправління юстиції;

БУДЬКО Алла Максимівна (26.08.1963 – 1.10.2018), лікар райлікарні;

ДУРДА Ніна Михайлівна (15.02.1933 – 27.06.2018), лікар-стоматолог;

КЛЮСИК Іванна Володимирівна (1973 – 25.06.2018), начальник архівного відділу райдержадміністрації;

ЗЛОБА Анатолій Михайлович (24.01.1949 – 24.06.2018), головний енергетик Радивилівського комбінату хлібопродуктів;

ТИМОЩУК Степан Васильович (10.04.1958 – 27.04.2018), колишній Хотинський сільський голова;

ТЕСЛЮК Валентина Василівна (13.11.1949 – 15.04.2018), працівник споживчої кооперації, керівник банківської установи.