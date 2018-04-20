Творчий вечір танцювальних колективів

Сьогодні, 20 квітня, в Радивилівському міському будинку культури відбулася велика концертна програма за участю зразкового ансамблю танцю «Калейдоскоп», аматорського ансамблю сучасного танцю «Нюанс» та театру танцю «Радик».

Програма була названа «Серце, душу – людям…», адже ведуча концерту і танцівниця Оксана Чупіна, священик Юрій Бурліков, багаторічний керівник ансамблю «Калейдоскоп» Наталія Бортник з вдячністю говорили про захисників незалежності України, які заради своєї батьківщини, своїх рідних і близьких готові жертвувати собою, про ту доброту, яка проявляється в житті багатьох радивилівців. Про окремих з них, яких запросили на концерт, було наведено яскраві факти їхньої благодійсності та доброти і сказано по-особливому зворушливі слова.

У концертній програмі виступили танцюристи різного віку, і щоразу їхня щирість, хореографічна вправність та вишуканість викликали бурхливі оплески вщерть заповненого глядацького залу. Відчувалося, що кожний артист вклав у підготовку танців усю свою душу. Окремі слова вдячності були адресовані керівникам хореографічних ансамблів Яні Гусці і Наталії Бортник.

Фоторепортаж Степана Мелиха і Володимира Ящука.