Творчий звіт дитячої школи мистецтв

Сьогодні, 27 квітня, в Радивилівському міському будинку культури відбувся творчий звіт Радивилівської дитячої школи мистецтв імені Германа Жуковського.

Діти демонстрували свої навички в освоєнні гри на різних музичних інструментах, виконуючи твори світової класики, а ще радували слухачів своїм щирим талантом співу. Теплі оплески засвідчували, що присутні в залі батьки, родичі і друзі учнів раді за їхні перші успіхи, перші важливі кроки до творчого самовираження і вдячні наставникам за наполегливу працю.

Фоторепортаж із двох десятків знімків, який представляє окремі фрагменти виступів, можна переглянути за посиланням:

http://photo.i.ua/user/5086/512207/?p=0&r=6008665

Фотографував Володимир Ящук.