У Бродах діти отруїлися магазинним тортом

У Бродівському районі восьмеро осіб, зокрема троє дітей, отруїлися магазинним тортом. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

В Бродівське відділення поліції 14 березня надійшло повідомлення від лікарів про те, що у медзаклад за допомогою звернулися восьмеро мешканців району. Після надання медичної допомоги одна людина повернулася додому, інших сімох, серед яких троє дітей, госпіталізовано з діагнозом “гострий гастроентороколіт, кишкова інфекція”.

Встановлено, що на лікуванні перебувають дорослі віком 28-43 роки та діти віком 7-12 років. Ймовірною причиною отруєння міг стати придбаний в магазині торт на святкування дня народження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення правил боротьби з епідеміями) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування.

http://lviv.sq.com.ua/ukr/news/novini/15.03.2018/na_lvovschine_deti_otravilis_magazinnym_tortom/