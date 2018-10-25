У Бродах спортивний майданчик – за 3,8 мільйона

У Бродах відкрили комплексний спортивний майданчик зі штучним (трав’яним) покриттям і біговою доріжкою та майданчик з гумовим наливним покриттям.

Про це йдеться у повідомленні управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Спортивний об’єкт розміщений на території опорного закладу «Бродівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4», а відтак учні зможуть з користю проводити позашкільний час.

Комплексний спортивний майданчик побудований за програмою Державного фонду регіонального розвитку. Загальна вартість об’єкта – 3835 095 грн., з них: кошти державного бюджету – 1 537 746 грн., обласного – 647 349 грн., місцеві кошти – 1 650 000 грн.

Зазначимо, що це не єдиний такого виду об’єкт, побудований цьогоріч на Львівщині. Серед них – комплексний спортивний майданчик зі штучним (трав’яним) та наливним покриттям і біговою доріжкою у Жовкві, універсальний спортивний майданчик у Червонограді та мультифункціональний спортивний майданчик зі штучним трав’яним покриттям у Бориславі. (ZIK).