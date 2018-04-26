У числі переможців обласного конкурсу

У Рівненському центрі професійно-технічної освіти сервісу та дизайну відбувся обласний огляд-конкурс української естрадної пісні «Юна зірка» серед учнів закладів загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти. Пісенне диво творили близько 300 учасників.

Від організаторів конкурсу присутніх привітав директор навчально-методичного центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області Володимир Климюк.

Козинську ОТГ Радивилівського району представила учениця 11-го класу Козинського навчально-виховного комплексу Юлія Савчук. Вона здобула ІІ місце серед учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

(За повідомленням сайту Козинської ОТГ).