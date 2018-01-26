У Радивилівській міськраді вивчають англійську

АВТОР · Січень 26, 2018Переглядів 6

Клуб вивчення англійської мови почав працювати в Радивилівській міськраді для керівників відділів та структурних підрозділів апарату ради. Із зацікавленими працюють волонтерка з американського Корпусу Миру Алекс Полк та вчителька англійської мови Радивилівського НВК «Школа №2 – ліцей» імені П.Стрижака Наталія Зламан.

Слухачі виконували завдання модераторів клубу: розповідали англійською про власні родини, професію, захоплення та мрії. У подальших планах, як інформує сайт ОТГ, – ситуативні бесіди, перегляд кінофільмів тощо. Графік передбачає одну навчальну годину на тиждень. Фото – з сайту громади.

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