У Радивилові буде сучасний міськрайонний ЦНАП

28 лютого голова Радивилівської районної державної адміністрації Олег Ващук та Радивилівський міський голова ОТГ Микола Карапетян підписали меморандум про співробітництво для поліпшення якості надання адміністративних послуг мешканцям міста Радивилів та Радивилівського району.

Меморандум підписано з метою забезпечення найширшого переліку найнеобхідніших адміністративних послуг жителям району, створення належних умов для доступного та комфортного їх отримання суб’єктами звернення, уникнення в подальшому дублювання функцій ЦНАПами райдержадміністрації та Радивилівської міської ради, економії бюджетних коштів з урахуванням законів «Про адміністративні послуги», «Про місцеве самоврядування», «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленої розпорядженням КМУ, яка визначає надання адміністративних послуг власними повноваженнями органів місцевого самоврядування.

З сайту РДА.