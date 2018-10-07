У Радивилові визначали професійність електриків

На “Рівнеобленерго” пройшов другий відбірковий етап змагань з професійної майстерності між бригадами розподільчих мереж 0,4-10 кВ, пише спільнота Рівнеобленерго.

Змагання, а заразом навчання та повторення, пройшли на базі Радивилівського РЕМ. У них взяли участь бригади Радивилівського, Дубенського та Млинівського РЕМ.

Традиційно, згідно з програмою змагань, команди демонстрували свою майстерність на п’яти етапах.

А саме:

– 1 етап – Перевірка захисних засобів.

– 2 етап – Допуск до роботи на КТП. Вимірювання контуру заземлення на КТП10/0,4.

– 3 етап – Перевірка діючих правил, інструкцій і норм.

– 4 етап – Звільнення «потерпілого» від дії електричного струму. Проведення реанімаційних заходів.

– 5 етап – Гасіння пожежі.

Перевірку вмінь та знань здійснювали директор Служби ОП та НС Р.О. Вічужанін, фахівці Служби та заступник директора технічного з розподільчих мереж О.С. Лук’янюк.

Отож, 1 місце за сумою отриманих балів отримав Млинівський РЕМ, 2 місце – Радивилівський РЕМ, 3 місце – Дубенський РЕМ.

Відтак, до фіналу змагань вийшла команда Млинова та переможець попереднього відбіркового етапу – команда Дубровицького РЕМ. З ким їм доведеться позмагатися у фіналі, довідаємося вже під час останнього відбіркового етапу, що пройде на базі Острозького РЕМ.

Між тим усі учасники змагань висловили щиру подяку працівникам Радивилівського РЕМ та його начальнику Грановському В.І. за теплий прийом і сприяння проведенню заходу.