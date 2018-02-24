У школах Радивилівщини карантин продовжено

У районах та ОТГ Рівненщини продовжують карантинні заходи в школах.

Так, у деяких загальноосвітніх навчальних закладах Радивилівського, Березнівського, Володимирецького, Рокитнівського, Костопільського, Зарічненського та Корецького районів, міст Дубно та Острог школярі не навчатимуться аж до березня. Вимушені канікули продовжили й у Висоцькій та Крупецькій ОТГ.

Тим часом в Острозькому, Дубровицькому, Здолбунівському, Гощанському районах, Демидівській ОТГ та місті Рівне учні підуть до школи вже в понеділок, 26 лютого.

Ще вирішують, чи навчатимуться наступного тижня діти у школах Дубенського і Сарненського районів, Козинської та Смизької ОТГ.

Нагадаємо, у Деражненській, Мирогощанській, Бабинській ОТГ, Млинівському, Рівненському районах і місті Вараш навчання цього тижня вже відновлено.

РІВНЕМЕДІА.