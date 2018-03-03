У Срібному в пожежі загинули мати з сином

3 березня о 00:07 до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку – за адресою: Радивилівський район, село Срібне, вул. Зелена. На місце виклику негайно було направлено два чергових відділення 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Радивилів.
По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить житловий будинок, дерев’яний, критий бляхою, розміром 12х7 м. На гасіння пожежі вогнеборці подали два водяних стволи безпосередньо в осередок пожежі. У з’язку з сильним задимленням бійці ДСНС працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.
Провівши розвідку в одній із кімнат, вогнеборці виявили два тіла без ознак життя – власницю помешкання, 1927 року народження, та її сина, 1961 року народження. Вже о 00:34 пожежу вдалося локалізувати, а о 02:45 повністю ліквідувати. Вогнем пошкоджено перекриття в житловій кімнаті на площі 8 м кв. та знищено меблі й речі домашнього вжитку в кімнаті житлового будинку.
До ліквідації пожежі було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС та 9 рятувальників. Наразі всі обставини пожежі та трагічної загибелі громадян з’ясовують фахівці.
Рятувальники звертаються:
“Шановні громадяни! Рятувальники Рівненщини застерігають аби подібних трагедій не траплялося, необхідно кожному мешканцю села відповідально ставитись до питань пожежної безпеки. Дбайливо упорядковувати власні садиби, стежити за електропроводкою та електроустаткуванням, не перевантажувати електромережу, не користуватися несправними електроприладами, які іскрять та перегріваються. Для сільських мешканців дуже актуальним є пічне опалення. Адже багато громадян обігріваються сьогодні саме ним. Тому важливо, щоб груби та печі не мали тріщин, були обладнані передтопковим металевим листом, димарі були очищені від сажі й мали добру тягу, у місцях, де горючі конструкції будівель примикають до димарів і печей, необхідно встановити протипожежні розподіли із цегли не менше 38 см”.
http://vse.rv.ua/article/v-pozezi-na-rivnensini-zaginuli-mama-z-sinom.html