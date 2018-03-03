У Срібному в пожежі загинули мати з сином

3 березня о 00:07 до Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку – за адресою: Радивилівський район, село Срібне, вул. Зелена. На місце виклику негайно було направлено два чергових відділення 7-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Радивилів.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить житловий будинок, дерев’яний, критий бляхою, розміром 12х7 м. На гасіння пожежі вогнеборці подали два водяних стволи безпосередньо в осередок пожежі. У з’язку з сильним задимленням бійці ДСНС працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

Провівши розвідку в одній із кімнат, вогнеборці виявили два тіла без ознак життя – власницю помешкання, 1927 року народження, та її сина, 1961 року народження. Вже о 00:34 пожежу вдалося локалізувати, а о 02:45 повністю ліквідувати. Вогнем пошкоджено перекриття в житловій кімнаті на площі 8 м кв. та знищено меблі й речі домашнього вжитку в кімнаті житлового будинку.

До ліквідації пожежі було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС та 9 рятувальників. Наразі всі обставини пожежі та трагічної загибелі громадян з’ясовують фахівці.

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