У зимовій першості Радивилівщини з міні-футболу

Завершилась зимова першість Радивилівщини з міні-футболу, присвячна пам’яті воїнів, які загинули в АТО та під час війни в Афганістані. З-посеред дев’яти команд переможцями стали: перше місе – команда «Крок вперед» (сКрупець), друге – «Тріумф» (Радивилів), третє – ФК «Крупець» (Крупець). Про це повідомив сайт Радивилівської ОТГ.

По завершенню першості було проведено зимове кубкове змагання – у фіналі зійшлися команди «Тріумф» та «Піранья» (обидві – Радивилів). Сильнішими були гравці команди «Тріумф», які в післяматчевих 9-метрових ударах здобули кубок.

Кращими гравцями зимової першості визнано: воротар – Сергій Приймак («Крок вперед», с. Крупець), захисник – Василь Демчук «Тріумф» (м.Радивилів), нападник Мар’ян Кусак («Крупець»).

Переможець, призери зимової першості та кращі гравці отримали грамоти і медалі Радивилівської міської ради, які вручив заступник міського голови Радивилова Олександр Пастух.