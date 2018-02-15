У зимовій першості Радивилівщини з міні-футболу

АВТОР · Лютий 15, 2018Переглядів 3

Завершилась зимова першість Радивилівщини  з міні-футболу,  присвячна пам’яті воїнів, які загинули в АТО та під час війни в Афганістані. З-посеред дев’яти команд переможцями стали: перше місе – команда «Крок  вперед»   (сКрупець), друге –  «Тріумф»  (Радивилів), третє – ФК «Крупець» (Крупець). Про це повідомив сайт Радивилівської ОТГ.

По завершенню першості було проведено  зимове кубкове змагання – у фіналі зійшлися команди «Тріумф» та «Піранья»  (обидві – Радивилів). Сильнішими були гравці команди «Тріумф», які в післяматчевих 9-метрових ударах здобули кубок.

Кращими  гравцями зимової першості визнано: воротар – Сергій Приймак («Крок  вперед», с. Крупець), захисник  – Василь Демчук «Тріумф»  (м.Радивилів), нападник Мар’ян Кусак («Крупець»).

Переможець, призери зимової першості та кращі гравці  отримали грамоти і медалі Радивилівської міської ради, які вручив заступник міського голови Радивилова Олександр Пастух.

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