Убив свою матір у селі Рідків

Про те, що батько убив її бабусю, до поліції вчора, 1 вересня, повідомила 13-річна дівчинка з села Рідків Радивилівського району.

Поліцейські на місці події з’ясували, що близько 7-ї години ранку між 43-річним сином та його 64-річною матір’ю на подвір’ї господарства, де вони проживають разом, виникла конфлікт. У результаті суперечки розлючений чоловік наніс кілька ударів кулаками жінці в обличчя, потім схопив кувалду та бив нею по голові. Після цього відніс бездиханне тіло в підсобне приміщення та повідомив дочці, що вбив бабусю.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру у скоєнні умисного вбивства, а суд узяв зловмисника під варту на 60 діб без права внесення застави.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисник постійно конфліктував із матір’ю та кілька разів намагався покінчити життя самогубством.

За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами.

Відділ комунікації поліції Рівненської області.