Українська капела бандуристів зі США – в Пляшевій

27 жовтня Національний заповідник «Поле Берестецької битви» (с.Пляшева, Радивилівський район на Рівненщині) відвідала Українська капела бандуристів Північної Америки імені Т. Шевченка на чолі з художнім керівником і диригентом Олегом Махлаєм з міста Детройт (США), в рамках гастролей Україною (концерти проходили в Чернігові, Києві, Рівному, Луцьку, Львові і в Пляшевій).

Ці гастролі приурочені століттю створення творчого колективу, який бере свій початок з “Кобзарського хору”, заснованого 1918 року в Києві Василем Ємцем. На початку Другої світової війни був ліквідований радянською владою, у 1941 році відновлений за участю багатьох колишніх учасників, але у 1949 р. емігрував до США, де і сьогодні продовжує свою мистецьку місію: нести бандурне, кобзарське мистецтво та українську пісню до широкого кола слухачів.

Географія поїздок колективу дуже широка – від Північної Америки до Австралії та Європи. В Україні капела гастролювала у 1991, 1994, 2001 роках та виступала на сценах Львівського, Одеського й Київського оперних театрів.

Прикметною особливістю ансамблю є те, що музиканти плекають та зберігають рідкісний харківський спосіб гри на бандурі. Репертуар колективу складається більш як із 600 творів, у тому числі – унікальних композицій Григорія Китастого та Гната Хоткевича. Зараз більшість членів капели, а їх понад п’ятдесят, є американцями та канадцями у другому, третьому і четвертому поколінні емігрантів з України. Багато учасників не є фаховими музикантами і мають інші професії.

Крім виступів із концертами, метою гастролей капели є налагодження зв’язків з численними бандуристами, школами та ансамблями бандури по всій Україні для того, щоб закласти наріжний камінь побудови міжнародної програми обміну бандуристів. У 1992 році капелі було присвоєно звання лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка за популяризацію музичної спадщини.