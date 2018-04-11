Украла в Боратині у братової “дитячі” гроші

Жінка приїхала в гості до рідного брата в село Боратин Радивилівського району. Прожила в його сім’ї кілька днів. Перебуваючи в будинку, жінка побачила, куди дружина брата ховала гроші. Поки братова вкладала дітей спати, зловмисниця взяла 1600 гивень з-під матрацу і пішла в село Козин, де накупила продуктів. У суді потерпіла сказала, що це були “дитячі” гроші. Викрадення сталося в листопаді 2016 року.

При призначенні покарання суд врахував, що обвинувачена була неоднарозово судимою, належних висновків не зробила і продовжила вчиняти нові злочини. Суд визнав її винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 185 КК України (крадіжка) і призначив міру покарання у вигляді трьох місяців арешту.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Рівненської області через Млинівський районний суд Рівненської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

http://ogo.ua/articles/view/2018-04-11/92839.html