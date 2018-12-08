Уляна Бабак: перемога у Всеукраїнському фестивалі

Улянка Бабак – вихованка комунального позашкільного навчального закладу «Крупецький центр дитячої та юнацької творчості «Креатив» Крупецької сільської ради перемогла у ХІХ Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми звитяги» у Львові.

Уляна нагороджена Дипломом І ступеня та медаллю у номінації «Авторська поезія і проза».

Фестиваль проводиться щорічно за участі дітей, учнівської та студентської молоді і має на меті широко пропагувати серед дітей та юнацтва кращі зразки мистецьких творів патріотичного спрямування, що розкривають героїчний шлях національно-визвольної боротьби українського народу, вивчати пісенну спадщину Січового Стрілецтва, Української Галицької Армії, Організації Українських Націоналістів, Української Повстанської Армії, а також сучасну українську молодіжну патріотичну пісню, що звучала під час Революції на Граніті, на Помаранчевому та Євромайданах та Революції Гідності.

У цьогорічному фестивалі взяли участь близько 12000 учасників, а у заключному етапі фестивалю – близько 2500 учасників.