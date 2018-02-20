Ушанування героїв Небесної Сотні

Сьогодні в Радивилові біля пам’ятного знака героям Небесної Сотні відбулося вшанування пам’яті полеглих учасників Революції Гідності і всіх, хто загинули, відстоюючи незалежність і територіальну цілісність України перед ворожою агресією зі сторони Росії.

Богослужіння провели священники місцевих парафій Української православної церкви Київського патріархату. У вшануванні взяли участь керівники району і Радивилова – голова районної ради Володимир Кондик, голова райдержадміністрації Олег Ващук, міський голова Микола Карапетян та інші, депутати рад, представники громадськості.